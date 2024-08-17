إيهود باراك: نتانياهو يُقدم تحفّظات جديدة لإحباط التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الأسرى

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، إلى أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "يُقدم تحفظات جديدة لإحباط التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الأسرى".

ولفت، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، إلى أنّ "نتانياهو في صراع بين مصلحته في البقاء في السلطة وإنقاذ الأسرى"، معتبرًا أنّ نتانياهو "ينحني أمام وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير".

في وقت سابق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين، قولهم إنّ "عمليات الجيش الإسرائيلي بشكل عام انتهت في غزة".

وكشف المسؤولون الإسرائيليون أنّ "المؤسسة الأمنية أبلغت القيادة السياسية أن الوقت حان لصفقة الأسرى".

وسبق وأن قال مصدر قيادي في حركة حماس لقناة الجزيرة إن المقترح الأميركي الجديد بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يستجيب لشروط إسرائيل ويتماهى معها، في حين اعتبر مسؤول أميركي في تصريح لوكالة رويترز أن محادثات الدوحة بشأن غزة من أكثر المحادثات البناءة.

وأكد المصدر في حماس التزام الحركة بما وافقت عليه في 2 تموز الماضي، والمبني على إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن وقرار مجلس الأمن.

وكانت قد نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول أمني إسرائيلي، قوله إنّ "إسرائيل تسلمت المقترح الأميركي وهو غير مقبول تمامًا بالنسبة لنتانياهو".