غارة للطيران الحربي الإسرائيلي على حانين ومارون الراس

نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي، قرابة التاسعة والنصف من مساء اليوم، عدوانا جويا حيث شن غارة على بلدة حانين، وأتبعها بغارة مماثلة مستهدفا بلدة مارون الراس في قضاء بنت جبيل.

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