شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تدعو إلى إيقاف هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيقاف الهجمات العنيفة التي ينفذها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، واصفة إياها بغير المقبولة.

وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ساميويل وربيرغ، باتخاذ التدابير اللازمة لحماية جميع المجتمعات المدنية من الأذى، بما في ذلك التدخل ووقف هذا العنف.

وحث "وربيرغ" جميع الأطراف على بذل كل جهد ممكن لتهدئة التوترات ومحاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف.

