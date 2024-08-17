زفة عروسين تنتهي بكارثة.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 2 آخرين، في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل على طريق "أسيوط- ديروط الزراعي" بالقرب من محور منفلوط الجديد أثناء زفة عروسين.

البداية كانت بتلقي اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل بالقرب من محور منفلوط الجديد ناحية قرية بني شقير.

على الفور انتقل ضباط المركز وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، إذ تبين من المعاينة والفحص أن سيارة ملاكي كانت تشارك في زفة عروسين واصطدمت بسيارة نقل.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من: "كريم أ. ع" 19 عامًا باشتباه كسر في الذراع الأيسر، و"حمادة م. س " 25 عامًا بكدمات في الجسم، و"محمد ع. ص" 25 عامًا الذي توفي بعد وصوله إلى المستشفى نتيجة ما بعد الارتجاج.

كما أسفر الحادث عن إصابة كلا من: "إبراهيم س. س" 27 عامًا الذي توفي بعد وصوله إلى المستشفى نتيجة غيبوبة تامة، و"أحمد ش. م" 27 عامًا الذي توفي أيضًا بعد وصوله إلى المستشفى نتيجة غيبوبة تامة.

وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.