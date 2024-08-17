كان سعيدًا بوصول المياه لسيناء.. لفتة إنسانية من وزير الري مع شخص طلب التصوير معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن أحد المواقف التي حدثت له أثناء وجوده في سيناء.

وقال "سويلم"، بحسب منشور له عبر "فيسبوك"، : الراجل الجميل دا كان ينادي بأعلى صوته ويقول أنا عايز أتصور مع الوزير.

وأضاف وزير الموارد المائية: قولت له أنا اللي عايز أتصور معاك، وبدأت أتكلم معاه لقيت إن الحقيقة الموضوع مش إنه عايز يتصور مع الوزير، بل إنه كان سعيد جدًا إن الدولة وصَّلت المياه لقلب سيناء، وأقامت عليها تجمعات تنموية.

واختتم وزير الري: الراجل كان فقط عايز يقول وبكل سعادة "شكرًا"، والفرحة هي أهم ما في الصورة.