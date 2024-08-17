شكرا لقرائتكم خبر عن ثالث أكبر مدينة.. حرائق الغابات في تركيا تصل للمناطق السكنية في إزمير والان نبدء بالتفاصيل

حرائق الغابات

إجلاء السكان

الدمام - شريف احمد - أفادت وسائل إعلام محلية تركية اليوم الجمعة، بأن حريقا هائلا وصل إلى مجمع سكني متعدد الطوابق في منطقة كارسياكا بوسط مدينة إزمير، ثالث أكبر مدينة في البلاد.وأظهرت لقطات مصورة لمحطة (تي.آر.تي) التركية الرسمية، انتشار الحريق، المستمر منذ أكثر من 24 ساعة، إلى مبنى سكني من عشرة طوابق في كارسياكا.وكشفت اللقطات التي عرضتها المحطة أن الرياح القوية حملت ألسنة اللهب من منطقة غابات قريبة إلى المبنى، حيث شوهد سطحه وهو يحترق .وكافح رجال الإطفاء من أجل إخماد الحريق حيث شوهدت أجزاء من السقف وهي تسقط على الأرض وتلحق أضرارا بعدد من السيارات المتوقفة.وقال رئيس بلدية إزمير، جميل توجاي لقناة هالك التليفزيونية إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن، في حين ألحق الحريق أضرارا بالعديد من المنازل و30 متجرا في منطقة كارسياكا الصناعية. ولم يتضح بشكل فوري العدد الدقيق للمنازل المحترقة.وأضاف توجاي أنه جرى إجلاء السكان إلى مناطق آمنة، مضيفا أن مئات من رجال الإطفاء يكافحون من أجل إخماد الحريق. وحث المسؤول الحكومة المركزية على تكثيف مكافحة الحرائق من الجو.وقال والي إزمير، سليمان إلبان للصحفيين في وقت سابق اليوم الجمعة ، إن الرياح القوية عرقلت جهود إخماد الحرائق، من الجو، وإن حرائق الغابات دفعت إلى إجلاء السكان المحليين والحيوانات قرب المركز السكني في إزمير.ولم تتضح أسباب الحريق على الفور. وتكافح تركيا موجة حر، خلال الصيف، ما تسبب في حرائق غابات بمختلف أنحاء البلاد.