شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تحذر: مخاطر عالية بنشوب حرائق غابات جديدة في البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشارت خارطة للتنبؤ بمخاطر الحرائق، أصدرتها الأمانة العامة للحماية المدنية بوزارة أزمة المناخ والحماية المدنية اليونانية، إلى أن عددًا من المناطق في البلاد، تم تصنيفها على إنها ذات مخاطر مرتفعة للحرائق من الفئة الرابعة اليوم السبت.

وتلك المناطق هي آتيكا ووسط اليونان(جزر فيوتيا وإيفيا وسكيروس) وجنوب بحر إيجه (جزر سيكلاديز) وشمال بحر إيجه(ليسبوس وخيوس وساموس وإيكاريا) وكريت، حسب صحيفة "كاثيمريني" اليونانية اليوم السبت.



ونصحت السلطات المواطنين بالامتناع عن ممارسة الأنشطة الخارجية، التي يمكن أن تتسبب في اشتعال حرائق نتيجة للإهمال، مثل حرق العشب الجاف أوالأغصان أو النفايات، أو استخدام الآلات، التي تسبب شررا أو الشوايات الخارجية أو إلقاء سجائر مشتعلة على الأرض وغير ذلك.

تأهب اليونان



وكانت اليونان قد أعلنت حالة تأهب تحسبا لحرائق الغابات، مع ارتفاع درجات الحرارة في البر الرئيسي إلى 42 درجة مئوية، أمس الجمعة وبلوغ الرياح قوة العاصفة في أجزاء من بحر إيجه.

وشهدت اليونان ومنطقة البلقان موجات حر وحرائق غابات هذا الصيف، حيث أن تغير المناخ يؤدي إلى زيادة وتيرة وشدة الأحداث الجوية السيئة.

وستعقد الحكومة اليونانية نقاشا برلمانيا الشهر المقبل، حول تعاملها مع موسم حرائق الغابات الأخير.

فرق أوروبية للمساعدة



وكانت قافلة تضم نحو 75 من رجال الإطفاء والإنقاذ من جمهورية التشيك قد وصلت إلى أثينا في وقت مبكر صباح أمس الأول الخميس، بحسب ما ذكرته إذاعة براغ.

ووصل الفريق من أجل تقديم العون في عمليات إخماد حرائق الغابات الكبيرة التي اندلعت بالقرب من العاصمة اليونانية يوم الأحد الماضي.

ولم يتضح بعد عدد الذين فقدوا منازلهم وعدد الأعمال التجارية والمزارع التي تضررت.

كما أعلنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء الماضي، أنها تقوم حاليًا بتفعيل نظام للدول الأوروبية لمساعدة اليونان وألبانيا في مكافحة حرائق الغابات المستعرة لديهما.

