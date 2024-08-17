رئيس إيران يدعو النواب لمنح الثقة للتشكيلة الوزارية الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - دعى رئيس إيران مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أعضاء مجلس الشورى الاسلامي إلي منح الثقة للتشكيلة الوزارية المقترحة بأكملها من اجل بناء إيران الإسلامية.

رئيس إيران يطلب من النواب منح الثقة للحكومة الجديدة

وقال رئيس إيران في منشور له عبر صفحتهالرسمية بمنصة x: “ إيران بحاجة الى التضامن الوطني و الوحدة الوطنية و المشاركة الوطنية لتجاوز الأزمات، وعلى هذه المبادئ تم تشكيل اللائحة الوزارية المقترحة لحكومة الوحدة الوطنية”.

وأضاف رئيس إيران : " من واجب الحكومة الحصول على رضا الشعب،لان استياء الشعب يعني الحرب مع الله".

وأثناء حضوره في مجلس الشورى الإسلامي لمراجعة كفاءة الوزراء المقترحين لتشكيلته الوزارية المقترحة،و في منشور له صباح اليوكتب رئيس إيران مسعود بزشكيان :"أطلب من السادة اعضاء مجلس الشورى الإسلامي الكرام تفهم ومراعاة لاوضاع البلاد في مختلف المجالات ومنح الثقة للتشكيلة الوزارية المقترحة بالكامل لبناء إيران الإسلامية ".

هذا وقد استلم مجلس الشورى الاسلامي التشكيلة الوزارية المقترحة لحكومة بزشكيان يوم الاحد الماضي 11 اب/اغسطس للبت فيها، وذلك بعد مشاورات مكثفة قام بها الرئيس الايراني منذ استلامه مسؤوليته الجديدة لتشكيل حكومة الوفاق الوطني.

ومن المقرر أن تتم المناقشة والتحقق من مؤهلات الوزراء المقترحين في جلسة عامة لمجلس الشورى الاسلامي على دفعتين في قاعة البرلمان اعتبارا من الیوم .

ومن المقرر ايضا أن يتم التصويت على الوزراء المقترحين في مجلس الشورى الاسلامي يوم الأربعاء 21 آب/ أغسطس لإعطاء الثقة للحكومة الـ 14.