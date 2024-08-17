"النشرة": قصف إسرائيلي على أطراف الناقورة وجبل اللبونة وإلقاء قنابل حارقة على سهل الخيام

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "قصفًا مدفعيًّا إسرائيليًّا متقطّعًا استهدف أطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة"، مشيرًا إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل حارقة على سهل الخيام، ما أدّى إلى اشتعال النّيران فيه".

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