الراعي شارك في مأدبة محبة لاقليم كاريتاس الجبة في حديقة البطاركة في الديمان

شارك البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في مأدبة المحبة التي اقامها اقليم "كاريتاس" الجبة في حديقة البطاركة في الديمان، وشارك فيها النائب جورج عطالله، النائب البطريركي على الجبة المطران جوزيف النفاع، رئيس كاريتاس لبنان الاب ميشال عبود الكرملي، وعدد من الفعاليات.

وحيَّا الأب عبود الراعي، لافتاً الى أنه "الرئيس الاول لكاريتاس لبنان بصفته رئيس مجلس البطاركة و الاساقفة الكاثوليك في لبنان".

وذكر أن "كل اعمالنا تتبارك بإذن غبطته ودعمه الدائم. تقول الام تريزا ما من وجع اكثر من وجع غياب الحب في القلوب وفي العائلات وفي المجتمع ولكن ما من فرح اكبر من فرح العطاء في كل قلب وعائلة وجمعية، ومجرد وجودكم جميعا هنا للوقوف الى جانب اقليم الجبة بشري لمساعدته في دعم الفقراء الذين يعمل معهم يؤكد ان في قلوبنا جميعا طاقة حب وخير وفرح".

وأضاف "شكرا لكم جميعا وشكر خاص للدكتور ايليا واقليم الجبة والمتطوعين وللاقاليم المجاورة الذين يشاركون، بحضورك اليوم يؤكد انه وبالرغم من ما نسمع من ضجيج المدافع وصراخ الاطفال لا يزال يوجد قلوب تحب الفرح وتبهج قلوب الآخرين".

بدوره، اكد الراعي، ان "كاريتاس هي نبراس الكنيسة وجهازها الراعوي والاجتماعي"، مشيراً الى أن "في كل مرة نلتقي بكم مع اقليم كاريتاس الجبة الاقليم العزيز على قلبنا لانه موجود في حضن الابرشية البطريركية، لنقل لكم انكم تعملون باسم البطريركية وتساعدون الفقراء وتساهمون في كل القطاعات التي تهتمون بها. اشكرك باسمي وباسم سيادة المطران نفاع والخوري خليل عرب مرشدكم وباسم الاب طوني الاغا على كل ما تقومون بعده".