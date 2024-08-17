بلدية صيدا: إزالة مخالفات في شوارع المدينة وصيانة "ريغارات" وحجز دراجات مخالفة

أعلنت ​بلدية صيدا​ في بيان، "حصيلة مهام الشّرطة البلديّة وأعمال فرق الطّوارئ وورش البلديّة، بدعم من صندوق التّكافل، عن الفترة الممتدّة بين 10 و17 الحالي، كالآتي:

- قامت فرق طوارئ البلديّة صباح اليوم، بحملة نظافة لحديقة الزويتيني في صيدا القديمة، شملت تشحيل أشجار ومزروعات وكنس في الحديقة، ورفع بقايا نفايات ومعالجة تسرّب في أقنية تصريف مياه الشّتاء في ممشى الحديقة.

ـ واصلت شرطة البلديّة تعاونها مع فرق الطّوارئ والورش، بإزالة مخالفات في شوارع وأحياء عدّة في المدينة، شملت لوحات إعلانيّة، عوارض حديديّة وإسمنتية، وأكشاك وخيم موضوعة في الشّوارع والأرصفة وأمام عدد من المحال والأبنية والمرافق؛ وأيضًا إزالة تمديدات كهربائيّة موصولة على أعمدة الإنارة بالطّاقة الشّمسيّة على رصيف الكورنيش البحري.

ـ واصلت تسيير دوريّات لها صباحًا ومساءً، على طول الكورنيش البحري ومحيط وحرم مدينة رفيق الحريري الرّياضيّة، حيث تمّ حجز درّاجات كهربائيّة مخالفة يقوم أصحابها بحركات بهلوانيّة خطرة في وسط الشّارع، وأيضًا لمخالفة قرار البلديّة القاضي بمنع سير الدرّاجات على رصيف الكورنيش البحري؛ وتمّ إجراء المقتضى بحقّ المخالفين.

- تابعت فرق الطّوارئ وورش البلديّة أعمال صيانة مصافي مياه الشّتاء في الشّوارع، وإعادة وضع أغطية معدنيّة لـ"ريغارات" متعدّدة بعد نزعها وسرقتها من قبل اللّصوص، تاركين الـ"ريغارات" بدون أغطية، ما يعرّض المواطنين لخطر السّقوط فيها.

- نفّذت الفرق أعمال صيانة وتنظيف وتعزيل "ريغارات" بعد انسدادها، ومنها في محيط المدينة القديمة لمنازل وأحياء سكنيّة، بعد تلقّي طلبات من قبل المواطنين".