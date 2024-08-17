ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 40074 قتيلًا و92537 مصابًا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40074 شهيدًا و92537 مصابًا منذ 7 تشرين الأول الماضي"، وذلك في تقريرها اليومي حول ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وأكّدت، في التقرير، أنّ "الاحتلال ارتكب 5 مجازر في اليومين الماضيين استشهد فيها 69 وأصيب 136 آخرون".
في وقت سابق، أشارت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، إلى أن "إسرائيل قلّصت المنطقة الإنسانية إلى 11% من مساحة قطاع غزة والنازحون لا يجدون مكانا آمنا"، مؤكدةً "نزوح آلاف العائلات في غزة مع إصدار السلطات الإسرائيلية أوامر إخلاء جديدة".
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