أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اتصالًا بوزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، تم خلاله البحث في التطورات الامنية المستجدة في جنوب لبنان و"ضرورة تكثيف الجهود لوقف دورة العنف"، وفق بيان صادر عن مكتب ميقاتي.
وشدد ميقاتي على "ضرورة الضغط على العدو الإسرائيلي لوقف استهدافه المباشر للبلدات والقرى الجنوبية ما يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى ودمار شديد"، مبديًا خشيته من أن "دورة العنف الحالية قد تتسبب بتصعيد لا تحمد عقباه".
بدوره أكّد وزير خارجية بريطانيا أنّه سيكثف اتصالاته الديبلوماسية لـ"وقف التصعيد ومنع تفلت الامور على نطاق اوسع".
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي دعا وزير خارجية بريطانيا للضغط على إسرائيل: دورة العنف الحالية قد تتسبب بتصعيد لا تحمد عقباه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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