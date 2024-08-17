سكان جرد الضنية طالبوا بإعادة تشغيل محطات إرسال الخليوي

ناشد سكان المناطق الجردية في الضنية، وزارة الإتصالات "إعادة العمل وتشغيل محطات إرسال الهواتف الخليوية في مناطقهم، بسبب توقف 4 محطات للإرسال عن العمل في المنطقة تتبع شركتي الهاتف الخليوي "ألفا" و"ام تي سي"، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.
وأوضح الأهالي أن "سكان المنطقة الجردية الذين يقيمون في أكثر من 400 بيت معزولون عن العالم منذ نحو 4 سنوات بسبب توقف تلك المحطات عن العمل، برغم مراجعة ومناشدة شركتي الخليوي إعادة تشغيل تلك المحطات، إلى أن فوجئنا منذ أيام قيام الشركتين بنزع أعمدة إرسال تلك المحطات من مكانها، برغم إحتجاج الأهالي على هذه الخطوة".
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