اندلع حريق ضخم في مرآب للسيارات في أحد الأحياء في تل أبيب، ما أدى إلى امتداده إلى مبنى سكنيّ في المنطقة، وفق ما نشرت صحيفة "إسرائيل هيوم".
وذكر الإعلام الإسرائيلي أنّه "تواجد العديد من فرق الإطفاء في مكان الحادث للسيطرة على الحريق".
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: اندلاع حريق كبير في مرآب للسيارات في تل أبيب وامتداده إلى مبنى سكنيّ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.