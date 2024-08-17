إعلام إسرائيلي: اندلاع حريق كبير في مرآب للسيارات في تل أبيب وامتداده إلى مبنى سكنيّ

اندلع حريق ضخم في مرآب للسيارات في أحد الأحياء في تل أبيب، ما أدى إلى امتداده إلى مبنى سكنيّ في المنطقة، وفق ما نشرت صحيفة "إسرائيل هيوم".

وذكر الإعلام الإسرائيلي أنّه "تواجد العديد من فرق الإطفاء في مكان الحادث للسيطرة على الحريق".