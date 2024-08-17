الدفاع الروسية أعلنت صدّ هجمات أوكرانية باتجاه 3 بلدات في كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّ الجنود الروس "صدّوا" هجمات أوكرانية "في اتجاه مناطق كورينفو وروسكوي وتشيركاسكوي بوريتشنوي"، في مقاطعة كورسك الروسية.
وفي بيان حول الوضع في مقاطعة كورسك مع استمرار التوغّل الأوكراني فيها، أوضحت الوزارة أنها تقيّم "بجديّة المعلومات الواردة حول اعتزام نظام كييف شنّ هجوم على محطة كورسك للطاقة النووية"، مضيفًا "مثل هذه التصرفات التي يقوم بها نظام كييف بدعم من الرعاة الغربيين تعد انتهاكًا مباشرًا للاتفاقية الدولية لمنع أعمال الإرهاب النووي".
وشددت على أنّه "إذا نفذ نظام كييف خططه الإجرامية باستهداف محطة كورسك النووية سنتخذ تدابير عسكرية صارمة رداً على ذلك".
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