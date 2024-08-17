حريق في مركز تاريخي للفنون وسط لندن

اندلع حريق في سقف مركز سومرست هاوس التاريخي للفنون الواقع في وسط لندن، وعمل أكثر من 100 من عناصر الإطفاء في مكافحته، حسبما أفادت دائرة الإطفاء في العاصمة البريطانية.

وأشارت الدائرة إلى أنّه "تمّ إرسال 20 شاحنة وحوالى 125 من عناصر الإطفاء لمكافحة الحريق في سومرست هاوس".

وأوضحت أنّ الحريق اندلع حاليا "على جزء من سقف المبنى" الذي يعود تاريخه الى العام 1796، وأن فرقها "تواصل العمل للسيطرة على الحريق".

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد من سطح المتحف الواقع على ضفاف نهر التيمز.

وأكدت دائرة الإطفاء أن "سبب الحريق لم يعرف بعد"، وحذّرت من أن حركة السير حول المركز "اضطربت مع تدخّل عناصر الإطفاء".