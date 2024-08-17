بيان بريطاني فرنسي ألماني إيطالي: ندعو كل الجهات للانخراط بشكل إيجابي بالمفاوضات بشأن غزة

أكّدت سلطات بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، في بيان مشترك، دعمها "جهود الوساطة" من الولايات المتحدة الأميركية وقطر ومصر للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وقالت: "نرحب بمواصلة العمل الفني خلال الأيام المقبلة وعودة المسؤولين للاجتماع قبل نهاية الأسبوع المقبل" في القاهرة بعد مفاوضات الدوحة.

ودعت كل الجهات لـ"لانخراط بشكل إيجابي في مفاوضات وقف إطلاق النار"، مضيفة "نشدد على أهمية تجنب أي تصعيد في المنطقة يقوض جهود السلام".

وفي وقت سابق، قال مصدر قيادي في حركة حماس لقناة الجزيرة إن المقترح الأميركي الجديد بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يستجيب لشروط إسرائيل ويتماهى معها، في حين اعتبر مسؤول أميركي في تصريح لوكالة رويترز أن محادثات الدوحة بشأن غزة من أكثر المحادثات البناءة.

وأكد المصدر في حماس التزام الحركة بما وافقت عليه في 2 تموز الماضي، والمبني على إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن وقرار مجلس الأمن.