استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة كفرحمام ومزرعة حلتا في خراج الهبارية في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا، كما استهدف قصف آخر المنطقة الحرجية في الشميسي في منطقة العرقوب بهدف إشعال الحرائق في الأماكن المستهدفة، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا.
كما أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن قصف مدفعي على أطراف بلدة مركبا.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": قصف إسرائيلي استهدف أطراف كفرحمام ومزرعة حلتا والشميسي ومركبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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