الكرملين: بوتين يزور أذربيجان اليوم لتطوير العلاقات الثنائية

أعلن المكتب الصحفي للكرملين،، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى أذربيجان يومي 18 و19 آب الجاري. وأوضح الكرملين أن الجانبين الروسي والأذربيجاني يعتزمان خلال المحادثات مناقشة قضايا مواصلة تطوير العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية والتحالف بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية الراهنة. وبحسب الكرملين من المتوقع صدور بيان مشترك عقب الزيارة، بالإضافة إلى توقيع وثائق حكومية دولية ووثائق أخرى.

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