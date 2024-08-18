أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر، تأكيدها أن "هناك خلافات عميقة بين الأطراف خصوصا ما يتعلق بانسحاب الجيش من قطاع غزة". وأكدت هيئة البث أن "الخلافات بشأن محور فيلاديلفيا يمكن حلها وهناك دعم للمقترح الأميركي".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر: خلافات عميقة بين الأطراف خصوصا ما يتعلق بانسحاب الجيش من قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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