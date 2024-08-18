استشهاد فلسطينية في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطث_متابعات

استشهدت فلسطينية وجرح عدد آخر اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلي العربي بمدينة غزة، أن الطواقم الطبية انتشلت شهيدة وجرحى من تحت ركام منزل تعرض لقصف إسرائيلي في حي الصبرة.

في سياق متصل، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها المكثف لكافة المخيمات الواقعة وسط القطاع، وقد طال القصف مخيمات البريج والمغازي والنصيرات، والمناطق الشرقية والشمالية من مدينتي خان يونس ودير البلح، بالتزامن مع ذلك تواصل دبابات الاحتلال الإسرائيلي التقدم تحت قصف مدفعي في شمال خان يونس.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط