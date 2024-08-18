تفشي وباء الكوليرا في السودان

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة السودانية تفشي وباء الكوليرا في البلاد وخاصة في ولايتي كسلا والقضارف بشرق البلاد واللتين تضررتا بشكل أكثر من الوباء.

أعلن ذلك وزير الصحة السوداني هيثم إبراهيم حسبما نقلته وسائل الإعلام مضيفا أن تفشي الوباء سببه الأوضاع البيئية والماء غير الصالح للشرب في عدد من المواقع.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد كشفت أمس الأول عن تسجيل 11 ألفا و327 حالة إصابة بالكوليرا و316 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها في السودان مضيفة أن حالات الإصابة بحمى الضنك والتهاب السحايا في ارتفاع أيضا.