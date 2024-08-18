شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة وزراء بنجلاديش المعزولة تواجه دعوى قضائية بتهمة قتل شاب والان نبدء بالتفاصيل

مقتل المئات

الدمام - شريف احمد - رُفعت دعوى قضائية ضد رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة والأمين العام لحزب رابطة عوامي، عبيد القادر، والنائب المحلي السابق، شميم عثمان و45 آخرين، بتهمة قتل شاب، خلال اشتباكات وقعت في الخامس من أغسطس، في مدينة "نارايانجانج".ورفع عبد البشار، الشقيق الأكبر للضحية، الدعوى الليلة الماضية، طبقا لما ذكرته صحيفة "دكا تريبيون" اليوم الأحد.ومن بين المتهمين الآخرين، وزير الخارجية السابق، حسن محمود ووزير الداخلية السابق، أسد الزمان خان ووزير الدولة السابق للمعلومات والتكنولوجيا، زنيد أحمد بالاك بين آخرين.بالإضافة إلى ذلك، رُفعت دعوى قضائية ضد نحو 200 شخص، لم يُكشف عن أسمائهم.وكان مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ذكر في تقرير مبدئي، أن أكثر من 600 شخص قتلوا خلال أعمال العنف التي استمرت أسابيع في بنجلاديش.