إعلام عبري: مسيّرة مجهولة قامت بتصوير منزل نتنياهو في قيسارية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الأحد، أن طائرة مسيرة ترجح تبعيتها لحزب الله اللبناني حلقت بالقرب من منزل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشارت صحيفة "إسرائيل اليوم، العبرية، إلى أنه على الرغم من عدم وجود تأكيد بصري على الحادث الذي وقع، أمس الأول الجمعة، فإن المسؤولين العسكريين وسلاح الجو الإسرائيلي لم لم يستبعدوا احتمال إطالق مسيرة صغيرة الحجم من لبنان.

وأكدت الصحيفة العبرية أن رئيس وزراء الاحتلال لم يكن في المنزل آنذاك.

وبحسب ما أوردته الصحيفة في تقريرها، فإن البحرية الإسرائيلية أفادت برصد مسيرة محتملة قبالة ساحل البحر المتوسط، قرب قيسارية، ما أثار مخاوف من محاولة مراقبة من حزب الله لاستهداف منزل نتنياهو قرب الشاطئ.

وأوضحت "إسرائيل اليوم"، أن سفينة صواريخ تابعة للبحرية الإسرائيلية، أبلغت عن مسيرة مشبوهة تحلق في المنطقة.

وفي بادئ الأمر، اشتبه المسؤولون الإسرائيليون في أنها تابعة لحزب الله، وتقوم بعملية استطلاع لتصوير لقطات لمقر إقامة نتنياهو قرب الشاطئ ومن ثم بثها في وقت لاحق.