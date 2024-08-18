تأسس قبل 25 عامًا.. تطوير فندق جامعة المنيا بأحدث الخدمات الفندقية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

تفقد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم الأحد، أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لفندق الجامعة، بزيارته لأحد الغرف النموذجية التي تم تجهيزها بأحدث التجهيزات والتي سيتم تعميمها على باقي غرف الفندق.

رافق فرحات خلال الزيارة الدكتور مدحت عثمان، استشاري الأعمال المعمارية للجامعة، والدكتور أمين عام الجامعة، وعدد من أعضاء الإدارة الهندسية بالجامعة.

وشدد رئيس الجامعة خلال الجولة على أهمية استكمال كافة الأعمال المتعلقة ببدء التشغيل الفعلي وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه، مؤكدًا سعي الجامعة لتطوير فندقها للوصول إلى أعلى مستويات الخدمات الفندقية، وتشجيع الحركة السياحية والاستثمارية بالمحافظة.

وقال مصدر بالجامعة إن الفندق القديم، الذي جرى إنشاؤه منذ أكثر من 25 عامًا، كان يضم 196 غرفة فندقية بإجمالي 392 سريرًا، فيما ستتقلص عدد الغرف والأسرة في الفندق بعد تحديثه نظرًا لدمج وتوسعة بعض الغرف.

وأوضح الدكتور عصام فرحات خلال حوار خاص مع مراسل الخليج 365 في بداية يونيو الماضي أن الهدف هو تحويل فندق الجامعة إلى فندق 4 نجوم، بدلاً من حالته السيئة القديمة التي لا تتعدى كونها استراحة عادية. وأشار فرحات إلى أن الفندق كان يعاني من إهمال كبير وإغلاق العديد من الغرف لعدم جاهزيتها، ولكن مع التجديدات، سيصبح فندقًا يليق بالأعضاء والطلاب والمواطنين الراغبين في النزول به، ولن يقتصر على أبناء الجامعة فقط، بل سيكون نقلة نوعية في فنادق المحافظة.

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