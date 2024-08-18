السجن المشدد 15 عامًا لثلاثة أشقاء في جريمة قتل بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على ثلاثة أشقاء بتهمة قتل شاب بسبب خلافات سابقة مع عم المجني عليه في قرية تاسا بمركز ساحل سليم.

ترأس الحكم المستشار عماد سامي، وشارك في عضوية المحكمة المستشار أشرف أبوليلة، والمستشار مصطفى الجاحر، بينما تولت أمانة سر عليان جامع ووائل عبد الحميد.

تعود وقائع القضية رقم 4984 لسنة 2023 جنايات ساحل سليم إلى تلقي مركز شرطة ساحل سليم بلاغًا بوقوع مشاجرة بالعصي والشوم في قرية تاسا ووجود جثة.

انتقل معاون مباحث مركز شرطة ساحل سليم إلى موقع الحادث، حيث عثر على جثة الشاب "زخاري ن.ك"، البالغ من العمر 26 عامًا. وكشفت تحريات المباحث أن المتهمين هم "عادل ن.س" (51 عامًا) وشقيقيه "شحاتة ن.س" (58 عامًا) و"بخيت ن.س" (47 عامًا)، وجميعهم من نفس القرية.

أشارت التحريات إلى وجود خلافات أسرية سابقة بين عم المجني عليه والمتهمين، مما دفع المتهمين إلى التوجه إلى منزل أسرة المجني عليه حاملين العصي والشوم. خلال المشاجرة، قام المتهم الأول بضرب المجني عليه بعصا شوم على رأسه، مما أدى إلى إصابته البالغة التي أودت بحياته.

أحال المستشار تامر محمود القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار نتيجة خلافات سابقة ونية مبيتة. وعند خروج المجني عليه من منزله، قاموا بالاعتداء عليه بالعصي والشوم في أماكن متفرقة من جسده، مما أدى إلى وفاته.