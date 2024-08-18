هل سيتم إلغاء مادة التاريخ بالثانوية العامة؟.. التعليم تحسم الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، أن مادة التاريخ أساسية للصفين الأول والثاني الثانوي، نافيا أن تكون حركة تغيير شاملة في الإدارات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

وتابع بهاء الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد: أنه سيتم إعادة ترتيب محتوى مادة التاريخ في الثانوية العامة.

واستطرد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم: بداية من العام الدراسي المقبل 2025 /2026 ستكون مادة التاريخ مقررة على جميع طلاب الصف الثاني الثانوي للعلمي والأدبي.

وتابع: "لم يحصل أي أحد من الشركات على ترخيص كتب خارجية للثانوية العامة، والكتب الخارجية المتواجدة في الأسواق حاليا غير مطابقة للمناهج الجديدة، ودور النشر مسئولة عن طباعة المناهج، والأزمة ستكون في الصف الأول الثانوية أكثر من الصف الثاني والثالث".