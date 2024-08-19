13 محطة.. ننشر أحدث صور لمشروع مونوريل غرب النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت شركة المقاولون العرب، عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، صورا جديدة لمشروع مونوريل غرب النيل، والذي يمتد من محطة أكتوبر الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر وحتى محطة وادي النيل بالجيزة ويبلغ طوله 43.8 كم.

ويتكون المشروع من 13 محطة وينفذه تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).

ويبلغ الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة وتبلغ ‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل 600 ألف راكب يومياً، ويتكون قطار المونوريل ‏من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات الى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

وقالت شركة المقاولون العرب: مشروع مونوريل السادس من أكتوبر( غرب النيل ) والذى تنفذه شركة المقاولون العرب، تحت إشراف وزارة النقل، والهيئة القومية للأنفاق.