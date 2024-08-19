الرئيس الكولومبي يوقع مرسوما يحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

وقع الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو مرسوما يحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل للضغط على حكومة نتنياهو لإنهاء الحرب بغزة.

وأفادت وكالة “بلومبرج” بأن المرسوم الذي نشر على موقع الرئاسة تم توقيعه يوم 14 أغسطس الجاري.

وأوضحت “بلومبرج” أن كولومبيا هي أكبر مصدّر للوقود الأحفوري لإسرائيل من بين مجموعة دول الأنديز.

من جهته، نشر الرئيس الكولومبي تغريدة على منصة “إكس”، قال فيها: “بالفحم الكولومبي يصنعون القنابل لقتل أطفال فلسطين”.

وفي يونيو المنصرم، أعلن بيترو أن بلاده ستوقف صادراتها من الفحم إلى إسرائيل ما دامت الحرب في قطاع غزة مستمرة.

وكان أعلن في مايو قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده واسرائيل واصفا حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنها ترتكب إبادة بحق الفلسطينيين.

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