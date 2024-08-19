مصرع 200 شخص جراء الأمطار الغزيرة في باكستان

ياسر رشاد - القاهرة - لقي نحو 200 شخص مصرعهم وأصيب أكثر من 360 آخرين في باكستان جراء الكوارث الطبيعية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في أجزاء مختلفة من البلاد منذ الأول من يوليو حسبما ذكرت صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية .



وعن وكالة الأنباء الروسية "تاس"، فقد أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث عن حصيلة قاتمة للأمطار الغزيرة المستمرة في باكستان، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 195 حالة وفاة و362 إصابة في الفترة من 1 يوليو إلى 17 أغسطس"، مضيفة أن سبع وفيات تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية وحدها.

بسبب الامطار.. تدمير أكثر من ألفي عقارا في باكستان



وبحسب صحيفة "إكسبرس تريبيون"، فإن الدمار الواسع النطاق الناجم عن الأمطار الغزيرة منذ الأول من يوليو يشمل تدمير "2293 عقارًا، منها 734 تضررت بالكامل و1559 جزئيًا"، في حين دمرت الفيضانات التي أعقبت ذلك "44 كيلومترًا من الطرق و30 جسرًا في جميع أنحاء البلاد".

ومن المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة اليوم الاثنين الموافق 19 أغسطس في أجزاء مختلفة من البلاد وقد تؤدي إلى فيضانات المناطق المنخفضة في إسلام آباد / راولبندي، جوجرانوالا، لاهور، شيخوبورا، كاسور، سيالكوت، سارجودها، فيصل آباد، ناوشيرا وبيشاور.

