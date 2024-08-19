قوات الاحتلال تعتقل شاب وفتاة فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصهيونية حملات الاعتقال الهمجية التي تشنها بشكل يومي في مختلف المدن الفلسطينية، حيث اعتقلت شاب وفتاة كانا اعتقلا من قبل وذلك فجر اليوم الاثنين الموافق 19 اغسطس.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طالبة جامعية من مدينة رام الله، وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبة في جامعة بيرزيت دانيا حناتشة، بعد مداهمة منزل ذويها في منطقة رام الله التحتا.

كما أشارت المصادر، إلى أن حناتشة معتقلة سابقة، وأفرج عنها في صفقة التبادل الأخيرة، إذ أنها اعتقلت حينها في العشرين من نوفمبر 2023.

الاحتلال يعتقل شاب للمرة الثانية

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، شابا من مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد إبراهيم الأشقر (32 عاما)، أثناء مروره على حاجز الحمرا العسكري قرب مدينة أريحا، علما أنه معتقل سابق.