الاقتصاد الإسرائيلي نما بأقل من المتوقع في الربع الثاني من عام 2024

نما الاقتصاد الإسرائيلي بأقل من المتوقع في الربع الثاني من عام 2024 في استمرار لأداء متقلب بدأ منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في تشرين الاول الماضي.

وذكرت دائرة الإحصاء المركزية، أن "تقديرا مبدئيا أظهر أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.2 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من نيسان وحتى حزيران. ويقل ذلك عن تقديرات استطلاع لـ"رويترز" لنمو نسبته 4.4 بالمئة".

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني على أساس نصيب الفرد منه بمقدار 0.4 بالمئة.

واشارت دائرة الإحصاء، الى أن "خلال النصف الأول من 2024 نما الاقتصاد الإسرائيلي 2.5 بالمئة على أساس سنوي مقابل 4.5 بالمئة في الفترة ذاتها من عام 2023".