الاحتلال يعتقل طفلا وثلاث مواطنين من الضفة الغربية صباح اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تستمر حكومة الاحتلال الإسرائيلي الصهيونية وقواتها الغاشمة في التعدي على الفلسطينيين بشكل إجرامي همجي، فشهد اليوم الاثنين الموافق 19 اغسطس، اعتقال قوات الاحتلال لأربعة مواطنين بينهم طفل من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن سعد الشرباتي ونجله معاوية من سكان شارع الشهداء لدى مرورهما عبر الطريق الوحيد المؤدي إلى منزليهما من مقبرة الكرنتينا وسط المدينة، كما اعتقلت الشاب علاء عوض الله الشرباتي، والطفل عبد محمود عبد الرجبي، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

اعتقال شاب من رام الله وفتاة من طولكرم



وكانت قوات الاحتلال قامت باعتقال طالبة جامعية من مدينة رام الله، وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبة في جامعة بيرزيت دانيا حناتشة، بعد مداهمة منزل ذويها في منطقة رام الله التحتا.

كما أشارت المصادر، إلى أن حناتشة معتقلة سابقة، وأفرج عنها في صفقة التبادل الأخيرة، إذ أنها اعتقلت حينها في العشرين من نوفمبر 2023.

كما اعتقل الاحتلال شابا من مدينة طولكرم، وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد إبراهيم الأشقر (32 عاما)، أثناء مروره على حاجز الحمرا العسكري قرب مدينة أريحا، علما أنه معتقل سابق.