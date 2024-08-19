الأونروا: ارتفاع حصيلة قتلى العاملين بغزة إلى 207 أشخاص

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة قتلى العاملين لديها بقطاع غزة منذ بدء الحرب إلى 207 أشخاص، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يوافق اليوم الـ 19 من شهر أغسطس من كل عام.

وذكرت الأونروا- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن 207 من العاملين لديها قُتلوا في غزة منذ بدء الحرب، منهم أثناء تأدية واجبهم، موضحة أن قتلى الوكالة بغزة كانوا أطباء ومهندسين ومعلمين وغيرهم من مختلف التخصصات، مؤكدة "في اليوم العالمي للعمل الإنساني وفي كل يوم نتذكرهم ونشيد بهم جميعًا".

وفي الـ 9 من شهر أغسطس الجاري، كشفت وكالة "الأونروا" عن مقتل 205 أفراد من العاملين في الإغاثة الإنسانية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 132 ألفا و882 شهيدا ومصابا

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40 ألفا و139 شهيدا، و92 ألفا و743 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها، إن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و134 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن الآف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابا على حاجز عسكري شمال مدينة رام الله.

ونقلت (وفا) عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال اعتقلت شابا، لم يتم التعرف على هويته بعد، أثناء مروره على حاجز عسكري على مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله .

الهلال الأحمر الفلسطيني:أكثر من مليون طفل يعانون من ظروف مأساوية إثر القصف الإسرائيلي على غزة

أكدت مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ،أن أكثر من مليون طفل في قطاع غزة يعانون من ظروف إنسانية مأساوية؛ جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق مختلفة في القطاع كافة.

وأشارت فرسخ، خلال تصريح لقناة (القاهرة) الإخبارية اليوم الاثنين إلى أن الاحتلال يستهدف المدنيين في مراكز الإيواء والأونروا والمخيمات، مؤكدة أن انعدام الأمان هو المأساة والمعاناة الأكبر لكل الأطفال في القطاع.

وشددت على أن كل حقوق الطفل تم إعدامها في قطاع غزة، على خلفية تعرض آلاف الأطفال للإصابة، فضلا عن المعاناة والاضطرابات النفسية التي يصاب بها الأطفال نتيجة الخوف والقصف المتواصل للاحتلال، كما أن هناك أكثر من 17 ألف فلسطيني فقدوا والديهم أو أحدهما جراء الحرب الإسرائيلية.

ولفتت إلى أن هناك أطفالا فارقوا الحياة؛ نتيجة الجوع وكذا انتشار الأمراض والأوبئة في قطاع غزة، على خلفية منع الاحتلال الإسرائيلي دخول الإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدة أن ما جرى في قطاع غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة لم يسبق لها مثيل.