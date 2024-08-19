بلينكن: العمل جارٍ مع دول العالم لتوجيه رسالة بعدم التصعيد وإطلاق سراح الرهائن

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تعمل مع جميع دول العالم لتوجيه رسالة واضحة تدعو إلى عدم التصعيد في المنطقة، مؤكدًا أن التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم هو الوسيلة المثلى لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين.

وأوضح بلينكن، في تصريحات عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير أكد قبول إسرائيل للمقترح الذي تم تقديمه بشأن وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أنه خلال الأيام القادمة سيعمل الخبراء على تقديم فهم واضح لتنفيذ هذا الاتفاق.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى الشعور بضرورة الاستعجال في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، محذرًا من أن استمرار النزاع لفترة أطول سيؤدي إلى المزيد من المعاناة للرهائن، وقد يعرض حياتهم للخطر بشكل أكبر.

وختم بلينكن تصريحاته بالقول إن الولايات المتحدة ملتزمة بجهودها الدبلوماسية لضمان الوصول إلى اتفاق يُسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة وحماية حياة الرهائن.

بلينكن: سأزور مصر وقطر لتعزيز الجهود للتوصل إلى صفقة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه سيتوجه إلى مصر وقطر للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك بهدف الدفع باتجاه التوصل إلى صفقة شاملة.

وجاءت تصريحات بلينكن بعد اجتماعه اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حيث أكد خلال اللقاء على أهمية التوصل إلى اتفاق يُسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأشار بلينكن إلى أن زيارته لمصر وقطر تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها الولايات المتحدة للتوصل إلى حلول سياسية تُنهي النزاع المستمر، وتُعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

بلينكن: نتطلع لقبول حماس المقترح لتقريب مواقف الأطراف وتوفير المساعدات لقطاع غزة

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن أمله في أن توافق حركة حماس على المقترح الذي قدمته الولايات المتحدة للتقريب بين مواقف الأطراف المعنية بالنزاع في قطاع غزة. وأكد بلينكن، خلال تصريحات صحفية، أن هذا المقترح يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات الجارية.

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة تتعاون بشكل وثيق مع الجانب الإسرائيلي بشأن خطة مفصلة لتوفير لقاحات شلل الأطفال للأطفال المحتاجين في قطاع غزة، في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لتحسين الأوضاع الصحية في المنطقة. وأضاف أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يظل الوسيلة الأسرع والأكثر فعالية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان في غزة.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغه بموافقة إسرائيل على المقترح الأمريكي، مشددًا على أن الولايات المتحدة تتطلع إلى موافقة حماس على هذا المقترح، بما يسهم في تقريب وجهات النظر وتحقيق انفراجة في الأزمة الإنسانية في القطاع.