شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: نحقق مكاسب مستمرة في كورسك الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الاثنين، أن بلاده حققت المزيد من المكاسب في هجومها المضاد في منطقة كورسك الروسية.

وقال زيلينسكي خلال خطاب ألقاه أمام الدبلوماسيين والمسؤولين الأوكرانيين: "تسيطر قواتينا اعتبارًا من اليوم، على أكثر من 1250 كيلومترًا مربعًا من أراضي العدو و92 مستوطنة".

يشار إلى أن الأرقام التي أعلنها زيلينسكي عن المكاسب الإقليمية تتجاوز معظم التقديرات السابقة للمراقبين العسكريين، كما أنه يصعب تأكيدها.

ويعترف معظم الخبراء بعدم دقة تقديراتهم بسبب الكمية المحدودة من الأخبار المرئية، وبشكل خاص، تنشر القوات المسلحة الأوكرانية قدرًا قليلًا من المعلومات لتجنب تعريض تقدمها للخطر. هدف تكتيكي وأشار زيلينسكي في خطابه بأن هدفًا تكتيكيًا رئيسيًا، ألا وهو الحد من التهديد لمنطقة سومي الحدودية الأوكرانية، قد تحقق بنجاح، كما سلط الضوء على أن الهجوم أدى إلى أسر أكبر عدد من الجنود الروس منذ بدء الحرب.

وقال زيلينسكي إنه من المتوقع تبادل هؤلاء الجنود الأسرى مقابل أسرى الحرب الأوكرانيين.

ورغم ذلك، يقدر المراقبون أن روسيا أسرت عدد أكبر من الأوكرانيين يفوق ما أسرتهم أوكرانيا من الجنود الروس طوال فترة الصراع.

ووصف زيلينسكي الهجوم بأنه نجاح كبير، وقال إن النقاد سيعدون الهجوم المضاد على الأراضي الروسية تجاوزًا "لجميع الخطوط الحمراء المشددة التي وضعتها روسيا". هجوم مضاد وشنت أوكرانيا، التي تتصدى لغزو روسي واسع النطاق منذ ما يقرب من عامين ونصف، هجومًا مضادًا قبل نحو أسبوعين، وتقدمت إلى منطقة كورسك غرب روسيا.

كما تواصل روسيا احتلال أجزاء كبيرة من شرق وجنوب أوكرانيا.