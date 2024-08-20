الخطوط الجوية الأمريكية تلغي رسميا رحلاتها مع إسرائيل حتى أبريل 2025

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، 18 أغسطس 2024، بأن الخطوط الجوية الأمريكية قررت رسميا إلغاء جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى أبريل 2025.

وأضافت: "تم إلغاء جميع الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة حتى هذا التاريخ في كلا الاتجاهين".

ومنذ 20 يونيو/ تموز الماضي، ألغت 20 شركة طيران دولية رحلاتها إلى إسرائيل، وسط تزايد المخاوف من اندلاع حرب إقليمية شاملة بالمنطقة بعد اغتيال إسرائيل للقيادي العسكري البارز بـ"حزب الله" فؤاد شكر عبر غارة جوية على بيروت، في 30 يوليو/ تموز، واغتيال رئيس المكتب السياسي لـ" حماس " إسماعيل هنية بطهران، في 31 يوليو، بهجوم نُسب لتل أبيب رغم عدم تبنيها له.

وتعهدت كل من إيران وحزب الله برد "قوي وفعال" على اغتيال شكر وهنية، فيما تتواصل الاتصالات والتحركات الإقليمية للتهدئة ومنع تفاقم الوضع بالمنطقة.

المصدر : الأناضول