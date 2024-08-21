ترامب يتغزل فى كينيدي وقد يعرض عليه منصباً

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن دونالد ترامب المرشح للرئاسة الأمريكية أنه في حال فوزه في الانتخابات قد يعرض على روبرت كينيدي جونيور المرشح الآخر منصبًا في إدارته المستقبلية.

وقال ترامب في حديث لقناة "سي إن إن"، يوم الثلاثاء: "إنه شخص رائع ، ذكي جدا، وأنا أعرفه منذ فترة طويلة جدا".

وأضاف ترامب: "لم أعرف أنه يدرس موضوع انسحابه، ولكن إذا فكر في الانسحاب، فأنا سأكون منفتحا على ذلك (أي عرض منصب في الإدارة عليه)".حسب روسيا اليوم.

وأعرب ترامب عن احترامه لكينيدي جونيور.

ويأتي ذلك على خلفية تصريح نيكول شاناهان، المرشحة لمنصب نائب الرئيس ضمن حملة كينيدي جونيور، بأن الأخير يفكر في الانسحاب من السباق الرئاسي.

وجاء في تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" أن كينيدي جونيور كان يسعى للقاء المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس آملا بالحصول على أي منصب في إدارتها في حال فوزها في الانتخابات.

وحسب الصحيفة، لم يرد فريق هاريس على مقترحات كينيدي جونيور ولم يهتم به.

وكان روبرت كينيدي جونيور، ابن شقيق الرئيس الأمريكي الـ 35 جون كينيدي، أعلن ترشحه للرئاسة الأمريكية كمرشح مستقل في أكتوبر الماضي.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر المقبل.