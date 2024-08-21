الحزب الديمقراطي يتخذا قراراً مهماً بشأن خوض كامالا هاريس الانتخابات الرئاسية الأمريكية

ياسر رشاد - القاهرة - اتخذ الحزب الديمقراطي، فى أمريكا، قراراً مهماً بشأن خوض كامالا هاريس الانتخابات الرئاسية.

واعتمد الحزب الديمقراطي رسمياً، الثلاثاء، المرشحة كامالا هاريس لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية في الخامس من نوفمبر المقبل.



جاء ذلك خلال المؤتمر الوطني لحزب الديمقراطي الذى عقد في شيكاغو.

هاريس

شرف عظيم



وقالت هاريس، في أول تعليق لها، رداً على إعلان ترشحها بشكل رسمي : إن الفوز بترشيح المندوبين الديمقراطيين شرف عظيم، وإنهم معًا سيشقون طريقا جديدًا نحو المستقبل والحرية.

بذلك، تخوض كامالا هاريس الانتخابات المقبلة في مواجهة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي فاز بترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات.

دفعة معنوية



ومع انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الأميركي، تلقت كامالا هاريس دفعة معنوية، بعد دعم من قيادات الحزب مثل الرئيس بايدن والمرشحة السابقة هيلاري كلينتون.

لم تكن هاريس حتى يوم 21 من الشهر الماضي مرشحة للحزب في الانتخابات الرئاسية، لكن الانسحاب المفاجئ للرئيس بايدن دفع بها إلى الأمام كمرشحة للحزب في الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر المقبل.

بايدن يدعم كامالا هاريس



وفي كلمته أمام المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، يوم الإثنين، دعم الرئيس الأميركي جو بايدن اختيار كامالا هاريس مرشحة في سباق الوصول إلى البيت الأبيض أمام الجمهوري دونالد ترامب بخطاب ألقاه في المؤتمر أشاد فيه بنائبته باعتبارها "مستقبل الحزب".

وأضاف: "هل أنتم مستعدون للتصويت من أجل الحرية؟ هل أنتم مستعدون للتصويت من أجل الديمقراطية وأميركا؟ اسمحوا لي أن أسألكم، هل أنتم مستعدون لانتخاب كامالا هاريس وتيم والز؟".

الرئيس بايدن لم يكن القيادي الوحيد الذي عبر في كلمته عن دعم هاريس ودعا لانتخابها، فقد دعمت وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون ترشيح هاريس في كلمتها أمام المؤتمر، مطالبة بانتخاب امرأة للمرة الأولى كرئيسة للولايات المتحدة.