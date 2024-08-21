منظومات الدفاع الجوي في ضواحي موسكو تسقطت 4 مسيرات أوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن سيرجي سوبيانين عمدة موسكو، عن أن منظومات الدفاع الجوي في ضواحي موسكو أسقطت 4 مسيرات أوكرانية كانت تتجه نحو على العاصمة الروسية دون وقوع أضرار أو إصابات، وفقا لـ "روسيا اليوم".

وقال سوبيانين: "تصدت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية في مدينة بودولسك لهجوم بطائرة مسيّرة كانت تحلق باتجاه موسكو".

لا أضرار أو إصابات

وأضاف أنه "وفقا للبيانات الأولية، لم تقع أضرار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه الحطام. ويعمل المتخصصون في خدمات الطوارئ في مكان الحادث".

وفي بيان منفصل، ذكر عمدة موسكو أن الدفاعات الجوية تصدت في وقت لاحق لهجوم آخر بطائرتين مسيرتين فوق مدينة بودولسك في ضواحي العاصمة الروسية كانتا تتجهان نحو موسكو، مشيرا إلى عدم وقوع أضرار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه الحطام، بحسب البيانات الأولية.

كما أفادت السلطات الإقليمية في مقاطعة تولا بأنه تم أيضا إسقاط مسيرتين أوكرانيتين ليلا فوق المقاطعة.

وتنفذ القوات الأوكرانية هجمات شبه يومية بالمسيرات والصواريخ على المواقع المدنية والبنية التحتية في المناطق الروسية.