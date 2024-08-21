تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الأربعاء

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2024، موضحًا أن الطقس سيكون مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، وتظهر سحب منخفضة على الساحل الشرقي مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة، وتميل درجات الحرارة للانخفاض.

رياح خفيفة



واوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة شمالاً وشرقاً قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتكون حركتها جنوبية شرقية – شمالية شرقية، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

وتابع، يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 14:58 والمد الثاني عند الساعة 02:03 والجزر الأول عند الساعة 08:27 والجزر الثاني عند الساعة 19:48.

و ذكر، في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 10:54 والمد الثاني عند الساعة 23:03 و الجزر الأول عند الساعة 17:05 والجزر الثاني عند الساعة 05:05



درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى كالاتي:

أبوظبي 41 33 45 25

دبي 40 31 60 25

الشارقة 40 31 60 25

عجمان 38 31 65 35

أم القيوين 39 30 60 35

رأس الخيمة 38 31 60 35

الفجيرة 33 29 85 60

العين 41 29 55 30

ليوا 40 31 50 25

الرويس 42 32 70 25

السلع 41 32 70 25

دلما 39 33 85 40

طنب الكبرى 38 32 85 45

طنب الصغرى 38 32 85 45

أبو موسى 38 32 85 45