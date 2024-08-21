3 دول إفريقية تدين دعم أوكرانيا الإرهاب الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت بوركينا فاسو ومالي والنيجر الدعم العلني الذي تقدمه السلطات في أوكرانيا للإرهاب الدولي، وخاصة في منطقة الساحل، وذلك وفقا لرسالة من حكومات الدول الأفريقية الثلاث أرسلتها إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.



ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، أكد البيان أن "وزراء خارجية بوركينا فاسو ومالي والنيجر يعارضون ويدينون بشدة الدعم العلني والمعترف به من جانب حكومة جمهورية أوكرانيا للإرهاب الدولي، وخاصة في منطقة الساحل".

وطالبت واغادوغو وباماكو ونيامي، مجلس الأمن الدولي "بتحمل المسؤولية في مواجهة الاختيار المتعمد لأوكرانيا لدعم الإرهاب من أجل منع هذه الأعمال التخريبية التي تهدد استقرار منطقة الساحل أو حتى القارة الأفريقية".



يذكر أنه في 25-27 يوليو، هاجمت مجموعات مسلحة في منطقة تينزاوتين (شمال غرب مالي) وحدات من القوات المسلحة المالية، ما أدى إلى تكبدها خسائر فادحة.



وبعد قليل، أعلن ممثل مديرية الاستخبارات الرئيسية في أوكرانيا، أندريه يوسوف، تورط كييف في الهجوم الذي شنته الجماعات الإرهابية المسلحة في منطقة تينزاوتين.



وأعلنت مالي، ثم النيجر، قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بسبب دعم كييف للإرهابيين في الدولة الأفريقية.