الاحتلال يقتحم قريتين شمال جنين ويعتقل شاباً من طولكرم

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الليلة، استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي الصهيونية، لأعمالها التخريبية حيث اقتحمت قريتي فقوعة شمال شرق جنين وبيت قاد شرقها.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر محلية إن عدداً من آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت بيت قاد وفقوعة وانتشرت على مداخل القريتين وفي الشوارع المؤدية اليهما، وداهمت منزل الأسير علي السيبني في فقوعة وفتشته وعبثت في محتوياته.



الاحتلال يعتقل شاب من طولكرم ويفتش ويخرب منازل الفلسطينيين

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم الأربعاء، شابا من ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صالح بسام أبو شيخة بعد مداهمة منزله في الضاحية، علما أنه معتقل سابق.

و داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في بلدة عتيل شمال طولكرم، وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلها وخربت محتوياتها.