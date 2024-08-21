حالة الطقس في فلسطين حتى السبت المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - يسود اليوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2024، طقس حار الى شديد الحرارة، على اغلب أنحاء فلسطين، وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن اليوم لا يطرأ تغير على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل العام بحوالي درجتين مئويتين (العظمى 31 درجة مئوية في القدس المحتلة).

ومن المتوقع أن تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

فلسطين..حالة الطقس غدا

كما لا يطرأ تغير في درجات الحرارة يوم غد الخميس، بينما ترتفع يوم الجمعة بنحو درجة مئوية واحدة.

ويشهد يوم السبت، طقس حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحوالي درجتين مئويتين.



ونوهت دائرة الأرصاد الجويّة بأن الرطوبة النسبية المرتفعة هذه الأيام، تزيد الشعور بالحر، محذرة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.