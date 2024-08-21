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الأمن الصومالي يحبط تفجير سيارتين مفخختين بضواحي العاصمة

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واس - مقديشو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أحبطت وحدات من القوات الأمنية الصومالية، اليوم الأربعاء، عملية تفجير سيارتين مفخختين في ضواحي العاصمة مقديشو.
وأكد نائب وزير الإعلام الصومالي، عبد الرحمن يوسف العدالة -وفق وكالة الأنباء الصومالية- أن القوات الأمنية فجّرت سيارتين مفخختين أعدتها عناصر إرهابية لإراقة دماء المدنيين الأبرياء.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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