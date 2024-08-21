شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الصومالي يحبط تفجير سيارتين مفخختين بضواحي العاصمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت وحدات من القوات الأمنية الصومالية، اليوم الأربعاء، عملية تفجير سيارتين مفخختين في ضواحي العاصمة مقديشو.

وأكد نائب وزير الإعلام الصومالي، عبد الرحمن يوسف العدالة -وفق وكالة الأنباء الصومالية- أن القوات الأمنية فجّرت سيارتين مفخختين أعدتها عناصر إرهابية لإراقة دماء المدنيين الأبرياء.

