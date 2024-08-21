شكرا لقرائتكم خبر عن ملايين اليوروهات.. كيف ستعوض اليونان المتضررين من الحرائق؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اليونان أنها ستقدم تعويضات طارئة، تصل قيمتها الإجمالية إلى ملايين اليوروهات لمئات من الأسر والشركات المتضررة بسبب حريق، أسفر عن مقتل امرأة وأحرق عشرة آلاف هكتار بالقرب من أثينا.

وبدأ الحريق في 11 أغسطس، بالقرب من بلدة "فارنافاس"، على بعد 35 كيلومترا(22 ميلا)، من العاصمة، وفي غضون يوم واحد، وصل إلى الضواحي الشمالية بالمدينة على سفوح جبل "بنتلي"، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الأربعاء.

وحددت عمليات التفتيش حتى الآن حوالي 146 منزلا متضررا بشدة و31 شركة تضررت أيضا، وستقدم السلطات ما يصل إلى 150 ألف يورو(166 ألفا و650 دولارا) للأسر، و80% من المساعدات الحكومية و20% من القروض الخالية من الفوائد وما يصل إلى 500 ألف يورو للشركات المدمرة، حسب وزارة المالية في بيان. حرائق الغابات باليونان وشهدت اليونان ومنطقة البلقان موجات حر وحرائق غابات هذا الصيف، إذ أن تغير المناخ يؤدي إلى زيادة وتيرة وشدة الأحداث الجوية السيئة.

وتعقد الحكومة اليونانية نقاشا برلمانيا الشهر المقبل، حول تعاملها مع موسم حرائق الغابات الأخير، كما أعلنت المفوضية الأوروبية، أنها تقوم حاليا بتفعيل نظام للدول الأوروبية لمساعدة اليونان في مكافحة حرائق الغابات المستعرة لديها.