زيارة مفاجئة لمحافظ الجيزة لمستشفى "أم المصريين" واستجابة لمريض.. ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة تفقدية مفاجئة بمستشفى أم المصريين؛ للاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية للمرضى والمترددين، ومدى انتظام سير الأعمال، وتواجد الأطقم الطبية والتمريض، ومدى توافر مخزون كافِ من الأدوية والمستلزمات الطبية.

يأتي ذلك، في إطار توجيهات القيادة السياسية، بالنهوض بالمنظومة الصحية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في مجال الرعاية الطبية والعلاجية.

وتفقد "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الأربعاء، خلال جولته، عددًا من الأقسام المختلفة داخل المستشفي منها "العظام ووحدات الرعاية المركزة، الاستقبال والطوارئ، الأطفال، الباطنة، الأشعة، وحدات الغسيل الكلوي، ومخازن الأدوية".

واستمع محافظ الجيزة، للمرضى المتواجدين داخل المستشفيات؛ للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بصورة لائقة.

واستفسر المحافظ، من المرضى، عن وجود أي احتياجات لهم للعمل على توفيرها في الحال، مشددًا على ضرورة التزام الأطقم الطبية وطاقم التمريض بالعمل بنظام النوبتجيات ضمانًا لتقديم الخدمة الطبية على مدار الساعة.

وخلال جولته، استجاب محافظ الجيزة، لحالة مرضية داخل المستشفي، بتوفير مزيدًا من الرعاية الطبية، وسرعة إجراء عملية جراحية لها، مع تأكيده بمتابعة حالتها الصحية لحين إتمام إجراءات العملية .

وتفقد المهندس عادل النجار، موقف الأعمال الإنشائية لعددًا من المباني الجاري تطويرها ورفع كفاءتها بمستشفى أم المصريين، مؤكدًا حرص الدولة على التطوير المستمر للمؤسسات الطبية والصحية لمواكبة أحدث النظم والتجهيزات للارتقاء بالمنظومة الطبية.

وأكد محافظ الجيزة، استمرار المتابعة الميدانية والجولات التفقدية المفاجئة لجميع المنشآت الصحية بالمحافظة في أوقات مختلفة للتأكد من مدى الجاهزية.