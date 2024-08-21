شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثمان مايك لينش من اليخت الغارق قبالة إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

صحيفة "ديلي تلغراف"، عن المدير العام للحماية المدنية في صقلية سالفو كوسينا، تأكديه أن الجثمانين المستخرجين هما لرائد الأعمال وابنته، إضافة إلى جثمانين آخريين يجري انتشالهما حاليًا.



استخراج الضحايا

وأضاف السيد كوتشينا: "بالنيابة عن نفسي وزملائي، أود أن أعرب عن أعمق تعازيّ لأسر الضحايا وأعرب عن تعازينا لهم في هذا الوقت العصيب".

وشوهدت فرق الغوص بعد ظهر اليوم وهي تنقل كيسًا أخضرًا للجثث إلى ميناء بورتيسيلو حيث كان العشرات من موظفي خدمات الطوارئ في انتظارها.

وكانت فرق البحث عثرت على

رفات طباخ اليخت، ريكالدو توماس، بعد وقت قصير من غرق السفينة.

الدمام - شريف احمد - استخرجت الحماية المدنية في جزيرة صقلية جثماني رجل الأعمال البريطاني مايك لينش وابنته، اللذان غرقا في يخت قبالة إيطاليا.ونقلت