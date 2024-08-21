صورها "هدهد" حزب الله.. نتنياهو من قاعدة "رمات دافيد": مستعدون لأي سيناريو

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته لقاعدة "رمات دافيد" الواقعة جنوب شرق حيفا شمال إسرائيل استعداد بلاده لأي سيناريو سواء في الدفاع أو الهجوم.

وقال نتنياهو: "أنا هنا في قاعدة القوات الجوية لأراقب عن كثب استعداداتنا ضد التهديدات القريبة والبعيدة.

وأضاف: "القوة الجوية هي قبضتنا الحديدية التي تعرف كيف تضرب بطن أعدائنا الناعمة. يقوم الطاقم الأرضي والطيارون والقادة هنا بعمل بطولي. لقد أثبتوا ذلك مرارا وتكرارا، وإذا اضطررنا إلى ذلك، فسنثبت ذلك مرارا وتكرارا".

وأعلن "حزب الله" في يونيو الماضي أن "المقاومة استطاعت إدخال المسيرة "الهدهد" دون أن يلحظها العدو الإسرائيلي وهو في ذروة الاستنفار بعد قصف ميناء الحديدة". ونشر "حزب الله" لقطات جوية تظهر قاعدة رمات دافيد التي تبعد نحو 50 كيلومترا عن الحدود مع لبنان. وتم تصوير اللقطات بطائرة بدون طيار من طراز "الهدهد" في حيفا ومرتفعات الجولان المحتل.

حماس: قصف الاحتلال لمدرسة صلاح الدين تعبير عن إمعانه في حرب الإبادة

أدانت حركة حماس بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة صلاح الدين، واصفة إياه بأنه تعبير واضح عن إمعان إسرائيل في حرب الإبادة. وقالت الحركة في بيان لها إن الهجوم على المدرسة، التي تؤوي نازحين، يعكس نهج حكومة الاحتلال المتطرف في تعمد استهداف المدنيين وإلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء.

وأكدت حماس أن هذا الهجوم يأتي في إطار سلسلة من الاعتداءات التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين بشكل متعمد، مشيرة إلى أن التصعيد الإسرائيلي يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية عبر إراقة المزيد من الدماء وتدمير المنشآت المدنية. وشددت الحركة على أن مثل هذه الأفعال لن تثنيها عن مواصلة مقاومة العدوان والتصدي لما تصفه بالجرائم الإسرائيلية.

صحف عبرية : بايدن سيجري اتصالاً مع نتنياهو الليلة لإقناعه بتغيير موقفه بشأن محور فيلادلفيا

ذكرت تقارير من موقع "واللا" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم إجراء اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة. يهدف الاتصال إلى إقناع نتنياهو بتغيير موقفه بشأن محور فيلادلفيا، والذي يشكل محوراً رئيسياً في المحادثات الحالية حول النزاع في غزة.

وقالت المصادر إن بايدن يسعى من خلال هذا الاتصال إلى تحقيق تقدم في المفاوضات، حيث يأمل في التأثير على نتنياهو لتعديل موقفه وإيجاد حلول وسط لتسهيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. هذا التحرك يأتي في ظل الضغوط المتزايدة من المجتمع الدولي للوصول إلى تسوية سلمية للنزاع المستمر.